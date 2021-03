Mulher levanta cartaz contra gravidez forçada Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 21:56 | Atualizado 22/03/2021 22:01

Rio – Essa semana, corre no Senado Federal a possibilidade de votar o Projeto de Lei 5435/2020, de autoria do Senador Eduardo Girão (PODEMOS – CE). Pela explicação da ementa, o PL “dispõe sobre a proteção da gestante e põe a salvo a vida da criança por nascer desde a concepção. Cria auxílio para o filho de mulher vítima de estupro.” Porém, a proposta visa proibir interrupções de gravidez que hoje são consideradas legais, como as oriundas de violência sexual.

Além disso, o PL 5435 tenta garantir uma remuneração equivalente a um salário mínimo para auxiliar no sustento da criança gerada através de uma gravidez indesejada. Ao tomar conhecimento dessa proposição, o PL logo recebeu o apelido de “Bolsa Estupro” e causou revolta nas redes sociais. Durante a tarde, diversas mulheres tem pedido pelo fim ou alteração do Projeto de lei com a hashtag #GravidezForcadaÉTortura.

Apresentando dados sobre violência sexual e gravidez em menores de idade, parte das internautas entraram em um consenso de que uma pessoa que engravide por conta de um estupro não pode ser obrigada a continuar com sua gestação.

Essa semana, o Senado vota o PL 5435/2020, de autoria de Eduardo Girão (PODEMOS), que propõe o direito à vida desde a concepção, ou seja: tenta acabar com o direito ao aborto nos casos já autorizados por lei, e ainda tenta emplacar a "bolsa estupro". #GravidezForçadaÉTortura — Tainá de Paula (@tainadepaularj) March 22, 2021

O senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE) está propondo o Projeto de Lei 5435/2020 em que retrocede os direitos da mulheres proibindo o aborto em caso de estupro. Pior, ele propõe que o estuprador tenha direitos como PAI da criança

+#bolsaestupro #GravidezForcadaETortura — maria (@mariatoniar) March 22, 2021

Vejam como o PL5434 é nefasto: segundo o Fórum Bras de Segurança Pública, 64% dos estupros no Brasil são contra crianças menores de 14 anos ou vulneráveis. Querem forçar meninas estupradas a serem mães! A menina terá o estuprador como pai de seu filho #GravidezForçadaÉTortura — Lola Aronovich (@lolaescreva) March 22, 2021

