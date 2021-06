Bomba Patch Reprodução / Internet

Publicado 31/05/2021 22:32

Rio – A polêmica da Copa América 2021 no Brasil continua a agitar as redes sociais. O Bomba Patch, videogame conhecido por estar sempre “100% atualizado” com o futebol mundial, também decidiu se posicionar sobre o campeonato e declarou que não haverá versão atualizada da Copa América para o jogo.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta segunda-feira (31) que o Brasil será a nova sede para a competição, o que causou reações em diversos agentes de setores ligados ao esporte. Narradores, atletas e até governadores já se pronunciaram sobre o caso

O Bomba Patch é um “mod” desenvolvido pelos brasileiros do grupo Geomatrix. Assim como franquias conhecidas como FIFA e Winning Eleven, ele simula jogos de futebol. A diferença fica por conta da rapidez com que o jogo atualiza o plantel dos times, sempre acompanhando as últimas transferências feitas no mercado do futebol.

Equipe Bomba Patch é o último bastião de moralidade da comunidade gamer https://t.co/Ogu8XGmmik — Ayres (@ayremovel) May 31, 2021