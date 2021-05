Atacante Canela Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 30/05/2021 13:05

Saquarema – O Sampaio Corrêa, time de Saquarema, na Região dos Lagos , segue reforçando sua equipe para a Série A2 do Campeonato Carioca. Desta vez, o time acertou a chegada do atacante Canela, que veio emprestado do Nova Iguaçu.



O Atacante de 21 anos, já atua no time principal iguaçuano desde 2020 com maior regularidade: ao todo, soma cinco gols em 42 partidas pelo Nova, conquistando a Série B1 do ano passado e atuando como titular em boa parte da competição.

