Vacinação em Saquarema Reprodução Internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 30/05/2021 10:48

Saquarema – Seguindo seu calendário de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura Municipal de Saquarema irá vacinar nesta segunda-feira (31), pessoas de 38 e 37 anos com comorbidades. Os postos de vacinação funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro de Saquarema, das 9h às 16h.