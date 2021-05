Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos Divulgação

Publicado 29/05/2021 18:57

Saquarema -Após intensa investigação, a Polícia Civil de Saquarema, prendeu a tarde desta sexta-feira (28), outro suspeito de ter participado da chacina no bairro de Bonsucesso. Ele estava sendo investigado por ter ajudado no crime.

O homem foi localizado no município de Araruama e confessou a participação durante a abordagem policial. Com ele foram apreendidos 2 celulares que pertenciam às vítimas.



De acordo com a polícia, o comparsa e o suspeito de cometer o crime trabalhavam juntos há menos de um mês em uma construção no mesmo bairro.

Os suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional e devem responder pelo crime de latrocínio, com agravante de assassinato de uma mulher grávida.



- As informações colhidas com o depoimento do comparsa nos deram a certeza de que houve um roubo seguido de morte, afirmou o delegado da 124ª DP, André Salvador Bueno, responsável pelo caso.