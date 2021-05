Instalação de brinquedos Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 29/05/2021 14:09

Saquarema – Os moradores do bairro do Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos, terão uma área de lazer. A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, está construindo a nova praça do bairro. O mobiliário e os brinquedos já começaram a ser instalados.