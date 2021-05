Pai e mãe são presos por maus tratos Divulgação

Por O Dia/ Monica Mrainho

Publicado 28/05/2021 09:45

Saquarema – A Polícia Militar de Saquarema, informou que na manhã desta sexta-feira (28), realizou a prisão de um casal por maus tratos no município.



De acordo com os agentes, o filho do casal de apenas 14 anos, deu entrada no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá apresentando sinais de maus tratos.

