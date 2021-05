Polícia encontra arma usada na chacina em Saquarema Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 29/05/2021 18:31 | Atualizado 29/05/2021 18:53

Saquarema - A arma usada na chacina de uma família em Saquarema, na Região dos Lagos, na última quinta-feira (27), foi encontrada por hoje (29), Policiais civis da 124ª DP e da CORE.



As buscas aconteceram em um matagal na região e, com a ajuda de cães farejadores, os agentes localizaram o revólver calibre 38 utilizado pelo criminoso para matar as quatro pessoas da mesma família, dentre elas uma mulher grávida de noves meses.

Publicidade



O autor da chacina foi preso nesta sexta-feira (28/05) após depoimentos de testemunhas que sobreviveram porque se esconderam no banheiro. O homem já tinha duas passagens pela polícia, por homicídio e por porte ilegal de arma.



Relembre o caso



O crime aconteceu no bairro Bonsucesso, em Saquarema. Agentes da unidade foram notificados pela Polícia Militar sobre uma chacina. A equipe foi ao local e constatou que Jorge Carlos Fernandes de Andrade , de 63 anos, Rosinea da Costa Santos, de 46 anos, Lohan Santos de Andrade de 22 anos e a esposa dele, Larissa Costa, de 23 anos, que estava grávida, foram mortos a tiros.

Publicidade