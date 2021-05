Por O Dia

Publicado 07/05/2021 21:46 | Atualizado 07/05/2021 21:50

Rio - Algumas vítimas da operação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (6) , enviaram mensagens telefônicas a parentes antes de morrer. O conteúdo foi mostrado à imprensa por familiares dos assassinados no IML nesta tarde. "Tô encurralado. Ora aí", foi uma das mensagens. As informações foram divulgadas pelo portal G1.