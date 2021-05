Manifestantes lavaram faixas no local onde aconteceu a operação da Polícia Civil Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 19:29 | Atualizado 07/05/2021 19:41

Rio - O secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, confirmou, na noite desta sexta-feira, que na operação do Jacarezinho que aconteceu na quinta-feira (6), foram contabilizadas 28 mortes, e não 25, como havia sido anunciado anteriormente . Entre os mortos, está o policial civil André Frias, de 48 anos.

Durante o enterro do agente da instituição, Turnowski disse que "para quem conhece um pouco de operação, o traficante atira para fugir, mas ontem eles atiraram para guardar posição, para matar. Eles tinham ordem para confrontar, eles não correram", disse o secretário. Agentes da Polícia Rodoviária Federal também compareceram na despedida ao agente da DCOD.

Publicidade

Além disso, o secretário afirmou que todos os mortos na operação eram traficantes. Segundo ele, a informação foi obtida através do setor de inteligência da corporação, que identificou que pelo menos 19 possuíam antecedentes criminais.

Protesto de familiares

Publicidade

"Não somos coniventes com a criminalidade. Mas é a vida. Não existe pena de morte no Brasil e não podemos nos conformar diante de todas esses assassinatos. Pedimos solidariedade e cidadania para todas as favelas do Rio. Elas são as protagonistas. E, hoje, o Jacarezinho", disse Rumba Gabriel, do Portal Favelas.

Publicidade

Os manifestantes se reuniram na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Jacarezinho e caminharam até a entrada da Cidade da Polícia, onde um cordão formado por policiais civis fazia o isolamento do local.

Em frente aos agentes, os manifestantes gritaram palavras de ordem, como "Polícia assassina, chega de chacina" e "Abaixo o caveirão, polícia de invasão". E cantaram o refrão do Rap da Felicidade: "Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci".

Publicidade