A Operação Exceptis, foi realizada para prender criminosos que foram identificados em investigações que estariam recrutando crianças e adolescentes para o mundo do crime. Além do tráfico de drogas, os criminosos respondem pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e sequestro de trens.

Cerca de 200 agentes da Polícia Civil participaram da operação. Policiais militares apoiaram a operação, impedindo a fuga de criminosos pela linha férrea. A Secretaria Estadual de Polícia Civil informou que uma coletiva será realizada ao fim da operação, onde será apresentado o balanço final.

Entre os feridos estão dois agentes da Polícia Civil e dois passageiros do MetrôRio, baleados dentro de uma composição que passava pela estação Triagem.

Enquanto baleados davam entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, policiais chegavam à Cidade da Polícia, a poucos metros da entrada do Jacarezinho, com grande quantidade drogas e armas apreendidas. Até uma espécie de míssil foi encontrada pelos agentes no interior da comunidade.