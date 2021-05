Passageiros do Metrô Rio ficam no meio do fogo cruzado. Dois foram baleados Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 06/05/2021 06:57 | Atualizado 06/05/2021 10:44

Rio - Uma operação policial no Jacarezinho, seguida de um intenso tiroteio, afetou a circulação de trens e Metrô na manhã desta quinta-feira (6). Pelo menos dois passageiros do MetrôRio foram atingidos por balas perdidas, dentro de uma composição que passava pela estação Triagem, na Zona Norte do Rio. Três policiais civis foram baleados, um deles foi atingido na cabeça, não resistiu e morreu

Um homem, segundo familiares, foragido da justiça morreu ao ser baleado na troca de tiros. A polícia ainda não divulgou o balanço oficial da operação.

Publicidade

A Polícia Civil informou que a operação é da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), do Departamento Geral de Polícia Especializada(DGPE), Coordenadoria de Recursos Especiais(Core) e Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC). Cerca de 200 policiais civis cumprem mandados de prisão contra traficantes que estão aliciando menores para o tráfico.

Motorista que circulam na região alertaram sobre os perigos nos principais acessos ao Jacarezinho. Na Avenida Dom Helder Câmara, os carros estavam voltando na contramão.

Publicidade

Policiais militares do batalhão da região ocupam as estações do Metrô e Supervia para impedir a fuga de bandidos.

fotogaleria

Publicidade

INVESTIGAÇÕES

De acordo com a Polícia Civil, investigações da DPCA identificaram 21 criminosos que fazem parte do tráfico de drogas no Jacarezinho, que estariam aliciando crianças e adolescentes a cometer crimes como sequestro de trens e metrôs, além da participação na venda de drogas.

Publicidade

A Polícia investiga a participação do bando em crimes de tráfico de drogas; roubo de cargas; roubos a pedestres, homicídios e sequestros de trens.

Para a Polícia Civil, os bandidos montaram uma “estrutura típica de guerra” na região, com bandidos com fuzis, pistolas e granadas.

Publicidade

TRAFICANTES INVADEM CASAS

Durante a operação no Jacarezinho, traficantes foram flagrados pulando lajes de algumas casas da comunidade. Os bandidos estavam armados com fuzis e pistolas.

Publicidade

METRÔ

Em nota, a assessoria do MetrôRio informou que " dois clientes ficaram feridos , na altura da estação de Triagem, após o vidro de uma das composições aparentemente ser atingido por projétil vindo da área externa. Elas foram imediatamente atendidas pelas equipes da estação. O Samu foi acionado. A Linha 2, que chegou a ter a operação interrompida, devido a um intenso tiroteio na região, voltou a funcionar".

Publicidade

Os passageiros foram levados para os hospitais Souza Aguiar e Salgado Filho. O estado de saúde deles é considerado estável.

SUPERVIA

Publicidade

A Supervia informou que suspendeu temporariamente a circulação de trens nos ramais Belford Roxo e Saracuruna.

"Em função de tiroteio nas proximidades da estação Jacarezinho, as partidas da Central do Brasil para Belford Roxo e para Gramacho estão suspensas. Os trens do ramal Belford Roxo estão circulando apenas entre as estações Del Castilho e Belford Roxo. Já os trens do ramal Saracuruna estão circulando entre Bonsucesso e Gramacho e no trecho Gramacho-Saracuruna".