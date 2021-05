Tiroteio no Jacarezinho deixa passageiros do MetrôRio baleados Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 08:29 | Atualizado 06/05/2021 12:52

Rio - A manhã está sendo de caos para os trabalhadores cariocas. Uma operação policial no Jacarezinho, seguida de um intenso tiroteio, afetou a circulação de trens e Metrô nesta quinta-feira . Nas redes sociais, passageiros e moradores relatam desespero e dificuldade para se locomover na região.

"Mais uma manhã de tiroteio no Rio de Janeiro e como sempre inocentes são baleados. Sair de casa para trabalhar no Rio é arriscado todos os dias. Nunca se sabe que horas e de que lado a bala vai partir", disse um morador. "Mais um dia de tiroteio lá no Rio e o trem indo até bonsucesso só", comentou outra.

"Trabalho do lado do Jacarezinho, parece que o tiroteio é dentro do trabalho", falou um carioca. "Desde 7h na estação e não tem trem por causa de tiroteio. Não tenho raiva de ser pobre, tenho é ódio", indignou-se mais uma.

A Polícia Civil informou que a operação é da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), do Departamento Geral de Polícia Especializada(DGPE), Coordenadoria de Recursos Especiais(Core) e Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC). Cerca de 100 policiais civis cumprem mandados de prisão contra traficantes que estão aliciando menores para o tráfico.

Pelo menos dois passageiros do MetrôRio foram atingidos por balas perdidas, dentro de uma composição que passava pela estação Triagem, na Zona Norte do Rio. Três policiais civis foram baleados, um deles foi atingido na cabeça. Seu estado de saúde é considerado grave.

Uma passageira, que estava no estação na hora do tiroteio, narrou os momentos de pavor. "Acabou atingindo dois passageiros no metrô e não sabemos de onde a bala veio, se foi do Jacarezinho. Foi uma correria, pessoas sendo pisoteadas. Uma coisa terrível mesmo, uma coisa sem explicação. Foram duas pessoas atingidas, uma no braço e outra no rosto, já foram encaminhadas para o hospital".

Os passageiros atingidos foram levados para os hospitais Souza Aguiar e Salgado Filho. O estado de saúde deles é considerado estável.

Em nota, a assessoria do MetrôRio informou que "dois clientes ficaram feridos, na altura da estação de Triagem, após o vidro de uma das composições aparentemente ser atingido por projétil vindo da área externa. Elas foram imediatamente atendidas pelas equipes da estação. O Samu foi acionado. A Linha 2, que chegou a ter a operação interrompida, devido a um intenso tiroteio na região, voltou a funcionar".

A Supervia avisou que suspendeu temporariamente a circulação de trens nos ramais Belford Roxo e Saracuruna.

"Em função de tiroteio nas proximidades da estação Jacarezinho, as partidas da Central do Brasil para Belford Roxo e para Gramacho estão suspensas. Os trens do ramal Belford Roxo estão circulando apenas entre as estações Del Castilho e Belford Roxo. Já os trens do ramal Saracuruna estão circulando entre Bonsucesso e Gramacho e no trecho Gramacho-Saracuruna".

Com o caos instalado no metrô e nos trens, uma passageira diz que vans estão se aproveitando da situação para cobrar R$ 5 de Bonsucesso para o Centro do Rio.