Homem ameaça passageiros de ônibus com um rato Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:28

Rio - Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um homem, que não foi identificado, em um ônibus da linha 48, que liga o bairro do Rio do Ouro ao Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, ameaçando passageiros com um rato dentro de uma gaiola. O motivo é que ele pede dinheiro para conseguir tomar um latão de cerveja, caso contrário, o mesmo diz que irá soltar o animal no coletivo.

"Eu pedi R$ 50 do Rio do Ouro até o Largo da Batalha para tomar um latão. Tudo bem, eu vou abaixar o preço. Agora é R$ 5, se não eu vou soltar meu amiguinho aqui", diz o homem. Neste momento, ele levanta uma gaiola, que está com um saco plástico e mostra o rato aos berros: "olha o rato".

Publicidade

Ele continua: "É até o Largo da batalha. Ou é R$ 5, ou eu solto o rato.". Logo em seguida, o rapaz pergunta ao motorista do ônibus: "Peguei pesado, motorista?".

As imagens repercutiram na internet e alguns internautas comentaram sobre. No Twitter, por exemplo, pessoas diziam que "do crente ao ateu, ninguém explica Niterói". Em outra, um homem disse: "Rapaz assalta ônibus com um rato".

Publicidade

"Tô rindo muito desse vídeo do cara com rato no ônibus pra tomar uma cerveja", "Já comecei a rir só de imaginar o ônibus cheio e ele soltando esse rato".