Por escutas telefônicas, foi confirmada a participação dela em diversos crimesDivulgação/Disque Denúncia

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 20:26 | Atualizado 02/06/2021 20:48

Rio - Uma foragida da Justiça foi presa nesta quarta-feira (2) acusada de integrar o tráfico de drogas e uma quadrilha de roubo de cargas dos complexos da Reta Velha, em Itaboraí, na Região Metropolitana, e da Penha, na Zona Norte do Rio. Policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (SIA/CPP) e do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter) chegaram a Aline Gomes de Lima, de 30 anos, por meio de informações do Disque Denúncia e capturaram a criminosa em shopping na Zona Oeste.



Conhecida como Aline da Reta Velha, ela foi alvo da operação Caminho Curto, que investigava o tráfico de drogas, da Polícia Federal de Niterói, em 2018. Na ocasião, ela não foi localizada. Por meio de escutas telefônicas foi confirmada a participação dela no transporte e endolação de drogas e em outros crimes cometidos pela quadrilha. A foragida estava sendo monitorada pela SIA/CPP e pela Polinter, e após as informações do Disque Denúncia, e contra ela havia mandado de prisão por tráfico de drogas, associação para a produção e tráfico, com aumento de pena por tráfico ilícito de drogas, expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital.



A ocorrência foi encaminhada para a especializada, onde foi cumprido o mandado de prisão. A criminosa foi encaminhada para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 70 criminosos monitorados e presos e 25 armas apreendidas no ano de 2021. O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos pelo Zap do Portal dos Procurados pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.