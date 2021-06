Acidente bloqueia uma faixa da pista central da Av. das Américas desde às 18h - Reprodução

Acidente bloqueia uma faixa da pista central da Av. das Américas desde às 18hReprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 19:29 | Atualizado 02/06/2021 19:32

Rio - Um atropelamento envolvendo um ônibus BRT ocupa uma faixa da pista central da Av. das Américas, no ínicio da noite desta quarta-feira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. O acidente aconteceu por volta das 18h, mas reflexos ainda afetam o trânsito. A pista só foi liberada por volta das 19h.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o acidente aconteceu na avenida, no sentido Recreio, na altura do Barra Shopping, próximo ao Terminal Alvorada. O acidente gerou impactos em vias importantes do bairro , como na Ponte da Joatinga, na Avenida Ministro Ivan Lins, em ambos os sentidos, e ainda na Avenida Armando Lombardi, no sentido Recreio.

Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima do atropelamento.

Publicidade

Mais cedo, segundo o COR, outras duas ocorrências já haviam tumultuado a circulação de veículos na Barra da Tijuca. Por volta das 16h30, um caminhão enguiçou na saída da Av. Ayrton Senna que conecta os motoristas a Linha Amarela. O veículo pesado só foi retirado do local por volta das 17h. O incidente aumentou o trânsito nas duas vias.

Outro incidente, dessa vez uma colisão entre um carro e uma moto na Ponte Santos Dumont, no sentido praia, na altura da Av. Abelardo Bueno, bloquearam pelo menos uma faixa na via. O atendimento a ocorrência aumentou o trânsito na via, que apresentou fluxo intenso no sentido Recreio desde antes do Parque Olímpico.