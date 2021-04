A pequena Eamuelly Vitória foi morta depois de ter sido atropelada Arquivo familiar

Por Anderson Justino

Publicado 28/04/2021 11:29 | Atualizado 28/04/2021 14:44

Rio - A pequena Emanuelly Vitória, morta na noite desta terça-feira (27) depois de ter sido atropelada por um ônibus, completaria 6 anos no próximo sábado (1º). De acordo com o avô da menina, o motorista da linha 685, itinerário Irajá x Méier, fugiu alegando que poderia ter sido agredido pela pessoas que estavam no local. O acidente ocorreu por volta das 7h, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, no bairro Colégio, na Zona Norte do Rio.

"A gente precisa que a prefeitura ou qualquer outro órgão resolva esse problema aqui nesse ponto. Antes tinha um controlador de velocidade que impedia os motoristas de passarem em alta velocidade. Agora, sem isso, os carros, ônibus e outros veículos passam muito rápido", disse o avô da menina, Fernando Jorge.

Emanuelly estava de mãos dadas com a mãe, que ainda carregava um bebê de colo, quando foi surpreendida com o coletivo em alta velocidade. Elas tinham acabado de sair de casa e seguiam para a igreja.

"Quando o motorista passou aqui nessa curva, ele não conseguiu desviar e acabou pegando a minha neta. Ele fugiu alegando que iam bater nele e não ajudou no socorro", relatou o avô da criança.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Irajá foi acionada, mas já encontrou a menina sem vida no local.

O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel). De acordo com a Polícia Civil, o motorista irá responder por homicídio culposo (quando praticado sem a intenção, mas com culpa).

A Rio Ônibus ainda não se manifestou sobre o caso.