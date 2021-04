Passageiro é atropelado por trem da SuperVia na estação Maracanã Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 08:22 | Atualizado 15/04/2021 08:45

Rio - Um passageiro foi atropelado por um trem da SuperVia, na manhã desta quinta-feira, na estação Maracanã. De acordo com a concessionária, por volta das 7h40, o passageiro foi atingido pelo trem que chegava à plataforma da estação. A composição é do ramal Santa Cruz e seguia para a Central do Brasil. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima por volta das 8h15. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do home.

Ainda segundo a concessionária, o homem, que foi atingido pelo trem, havia desembarcado de uma composição e descido indevidamente na linha férrea para fazer transferência de forma irregular para outra plataforma. A SuperVia ressalta que os passageiros devem sempre utilizaros mezaninos/passarelas das estações para mudarem de plataformas.

Ainda segundo a concessionária, os passageiros desse trem precisaram desembarcar em plataforma para continuar viagem em outra composição. Por volta das 8h25, a linha foi liberada para o tráfego dos trens. A circulação no ramal está sendo normalizada gradativamente.













Trens com destino à Central do Brasil podem aguardar ordem de circulação.