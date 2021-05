Maurice Capovilla morreu aos 85 anos Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 10:49

Rio - O cineasta, roteirista, ator e produtor Maurice Capovilla morreu, no último sábado (29), em casa, no Rio, aos 85 anos. A causa da morte do cineasta ainda não foi divulgada. Capô, como era chamado, estava acamado e foi diagnosticado com Alzheimer há cinco anos. Segundo a esposa de Capô, Marília Alvim, o corpo do cineasta será cremado, neste domingo (30), no Crematório da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. O velório será a partir das 15h, quando está prevista a chegada do corpo à Capela 5.

fotogaleria

Publicidade

Capô começou a carreira nos anos 1960, com a direção do curta-metragem "União", de 1962. Depois, dirigiu filmes como "Subterrâneos do Futebol" (1965), "Bebel, Garota Propaganda" (1968), "O Jogo da vida" (1977) e "O Profeta da Fome" (1970), protagonizado pelo ator e diretor José Mojica Marins, o Zé do Caixão, morto em 2020. Nos anos 1970, dirigiu as séries Globo Shell e o programa Globo Repórter, da TV Globo. Nos anos 1980, foi diretor de núcleo da Rede Bandeirantes. Em 2014, o cineasta apresentou seu último filme "Nervos de Aço", no 24º Cine Ceará.

O cineasta nasceu na cidade de Valinhos, em São Paulo, em 1936. "Hoje Capô foi dançar no infinito", escreveu a esposa de Maurice Capovilla nas redes sociais.

Publicidade

"Maurice Capovilla nos deixou hoje (sábado). Sempre vou te amar e te admirar por tudo que você nos ensinou sobre a vida meu querido cunhado. Muita força Marilia Alvim", publicou a cunhada do cineasta no Facebook, Heloisa Alvim.

Capô deixa quatro filhos, sendo Lia, Matias e Adriana do primeiro casamento, e Mayra do segundo casamento.