'Minha mãe está com Alzheimer, uma doença degenerativa', diz filha de Vanusa

A foto cheia de alegria do casal-ícone dos anos 1970, Vanusa e Antonio Marcos, é de outubro de 1976. À época, Vanusa vivia período de grande sucesso, sobretudo com a canção Paralelas, de Belchior, gravada no LP Amigos novos e antigos, lançado no ano anterior. Hoje Vanusa completa 70 anos.

Arquivo O DIA