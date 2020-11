Cineasta Cadu Barcellos é morto a facadas no Centro do Rio Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 08:04 | Atualizado 11/11/2020 11:59

fotogaleria Rio - O cineasta Cadu Barcellos, 34 anos, foi morto a facadas, na madrugada desta terça-feira, no Centro do Rio. De acordo com amigos, ele estaria voltando da Pedra do Sal, quando foi assaltado na Avenida Presidente Vargas, altura da Rua Uruguaiana.

Cadu era cineasta, produtor cultural, diretor e atua no programa Greg News como assistente de produção. Ele também atuou como diretor no documentário "5 x favela - agora por nós mesmos".

A Polícia Militar informou que policiais militares do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foram acionados para a ocorrência e no local, encontraram uma pessoa caída no chão. A perícia foi acionada e ocorrência está com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Polícia Civil, a DHC abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do crime. A perícia foi realizada e a vítima apresentava "ferimentos provocados por instrumento perfurocortante, sobretudo na região do tórax".

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do cineasta.

"Cadu foi assassinado voltando da Pedra do Sal no entorno da Presidente Vargas com Rua Uruguaiana, possivelmente por conta de um celular, um Riocard e um punhado de reais...Essa é a realidade que vivemos e que nunca acreditamos que pode nos atingir", desabafou um.

"Te amaremos pra sempre! Nossos mais sinceros sentimentos a família, especialmente mãe e esposa. Cadu, segue em paz!", escreveu outro.

O ativista Raull Santiago também lamentou a morte: "Eu realmente estou sem chão! Minhas amizades dessa época estão entre as minhas maiores inspirações vivas. E você foi importante para eu chegar nos lugares que estou hoje, irmão. Que dia terrível. Obrigado por tanto, mano. Valeu, Cadu!".

Ele deixa esposa e um filho de 2 anos.