Movimentação no transporte BRT Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 11:27

Rio - Passageiros da estação Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio passam a contar com o serviço batizado de "Diretão" para compor a frota de BRT, a partir desta quinta-feira. A linha com ônibus comuns vai funcionar nos horários de maior movimento da manhã e da tarde e tem o objetivo de diminuir a lotação nos coletivos. O projeto é realizado pela equipe de intervenção do BRT e a Secretaria Municipal de Transportes.

Sem parada em nenhuma estação, os veículos seguirão pela pista exclusiva do BRT em direção ao Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, das 5h às 9h. No Mato Alto, o embarque e desembarque se dará na baia para ônibus existente na Avenida Dom João VI, em frente à estação, sentido Santa Cruz. De acordo com a equipe de intervenção do consórcio, isso vai proporcionar mais conforto e menos risco a maioria dos passageiros, que não precisarão atravessar a Avenida D. João VI em direção à estação, além de evitar os congestionamentos nos horários de pico, garantindo menor tempo de deslocamento.



No sentido inverso, os ônibus partirão da Plataforma C do terminal entre 16h e 20h. Com a ampliação dos serviços eventuais no corredor Transoeste, serão quatro locais atendidos pelo reforço dos ônibus comuns à frota de BRTs. Além de Mato Alto – Alvorada, os ‘diretões’ já fazem o trajeto Magarça – Alvorada; Pingo D’Água – Alvorada e Santa Cruz – Alvorada, este último com paradas nas estações General Olímpio, Gastão Rangel, Cajueiros, Curral Falso, Santa Veridiana e Vendas de Varanda.



Já foram instaladas as sinalizações para auxiliar o embarque dos passageiros tanto no Mato Alto quanto no Terminal Alvorada. Equipes do BRT e da Secretaria Municipal de Transportes estarão nos locais dando orientações.



Para a operação que se inicia amanhã, serão utilizados 20 ônibus convencionais, totalizando 90 no corredor Transoeste, que é o maior em demanda de passageiros. A chegada dos novos ônibus auxiliares vai aliviar o carregamento dos articulados no sistema.



A ampliação dos serviços dos ônibus comuns está entre as medidas anunciadas pela Prefeitura do Rio para melhorar o sistema BRT e trazer mais conforto aos passageiros.