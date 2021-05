Manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro reúne dezenas de pessoas no Centro do Rio Aline Cavalcante

Publicado 29/05/2021 11:02 | Atualizado 29/05/2021 13:40

Rio - Com gritos de ordem de 'Fora Bolsonaro', manifestantes estão reunidos neste sábado (29), na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. O protesto já reúne milhares de pessoas que pedem mais vacinas, auxílio emergencial e o fim do corte à verba da Educação.