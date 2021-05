Rio de Janeiro 02/05/2020 - Movimentação na mureta da Urca. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 21:18 | Atualizado 29/05/2021 21:22

Rio - Um homem foi detido pela Guarda Municipal, neste sábado (29), por desacato, na mureta da Urca, na Zona Sul do Rio. Segundo a corporação, ele foi levado à 10ª DP (Botafogo) após desrespeitar uma notificação da Equipe do Grupamento de Operações Especiais (Goe) por não utilizar máscara de proteção.

Segundo a GM, além do registro em delegacia também aplicada notificação pela infração sanitária. De acordo com o decreto do dia 13 de julho de 2020, cariocas flagrados por agentes estaduais sem máscara pelas ruas podem receber uma multa de cerca de R$ 112 em caso de primeira autuação, e de cerca de R$ 224 para reincidência, podendo chegar a até cinco vezes este valor em caso de insistência.