Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 17:11 | Atualizado 29/05/2021 17:15

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 858.949 casos confirmados e 50.550 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3,183 mil novos casos e 176 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,89%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 795.179 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 85,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 58,5%.

Prefeitura do Rio finaliza vacinação de grupos prioritários

As pessoas incluídas nos grupos prioritários que têm entre 24 e 18 anos devem procurar um dos 270 postos de vacinação espalhados pela cidade, das 8h às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades e/ou deficiência cujas idades já foram contempladas deve se vacinar neste sábado.