Movimentação de BRTs e passageiros na Zona Oeste do Rio de Janeiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 17:14 | Atualizado 30/04/2021 19:53

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 742.615 casos confirmados e 44.406 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.771 novos casos e 441 mortes, o que significa o segundo maior números de óbitos no estado desde o início da pandemia. O recorde havia sido no dia 17 de abril, com 446 mortes.

A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,98%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 686.517 pacientes se recuperaram da doença.

Publicidade

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 86,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 64,6%.

Maior número de mortes em um mês



Publicidade

Abril foi o mês, desde o início da pandemia, em que teve o maior número de mortes por Covid-19 no Rio. Até a tarde desta sexta-feira, 6.788 pessoas morreram da doença, de acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil. Até o momento, maio de 2020 tinha sido o mais mais letal da pandemia, com 6.778 óbitos.

CPI da covid

Publicidade

A CPI da covid pretende apurar se houve destinação de recursos públicos pelo governo federal para promover campanhas de desinformação durante a pandemia, como publicidades a favor do tratamento precoce — comprovadamente ineficaz para tratar pacientes de covid-19.

A apuração foi incluída nesta sexta-feira no plano de trabalho da comissão pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL).



Publicidade

O relator da CPI também pede a cópia de todos os atos e processos administrativos, documentos atos normativos que tratem das estratégias e campanhas do Ministério da Saúde e da Comunicação para o enfrentamento à covid-19.



Segundo Calheiros, é "imprescindível analisar quais foram as estratégias adotadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia, sobretudo as campanhas de comunicação que foram lançadas e os gastos efetivados".