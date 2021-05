Rio de Janeiro 30/05/2021 - Movimentação na orla do Arpoador. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 30/05/2021 15:46

Rio - A manhã de domingo (30) nublada não afastou as pessoas das praias do Rio, que teve movimentação grande. No Arpoador, Zona Sul, banhistas e surfistas entraram no mar mesmo sem sol. De acordo com o Climatempo, a temperatura no Rio neste domingo foi de mínima de 20° e máxima de 27°.

Para a advogada Caroline Souza, 30, estava um clima ideal para caminhar. Sem o calor que a maioria dos cariocas adoram, ela disse que não ia arriscar entrar na água. "Como não tem sol eu aproveitei para caminhar um pouco na orla. O mergulho no mar vai ficar para outro dia quando a temperatura estiver mais alta", disse. Na orla, muitas pessoas aproveitaram para correr e se exercitar, ou apenas passear. Mesmo em meio à pandemia, muitos estavam sem máscara, contrariando as regras de prevenção da covid-19.



Frente fria



A aproximação de uma frente fria mudou as condições do tempo na cidade do Rio de Janeiro neste fim de semana. De acordo com o Sistema Alerta Rio, há previsão de chuva moderada a forte neste domingo e na segunda-feira (31), que deve registrar mínima de 20° e máxima de 25°. Para a terça-feira, a previsão é de chuva fraca a moderada.



"De domingo até a segunda-feira, a previsão é de chuva moderada, podendo ser forte rapidamente e em pontos isolados. Para a terça-feira, devido ao transporte de umidade do oceano, permanece a previsão de chuva, mas com intensidade fraca a moderada", detalha a Juliana Hermsdorff, meteorologista chefe do Alerta Rio, com sede no Centro de Operações Rio (COR).