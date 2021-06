Zanna - fotos de Reprodução

Publicado 02/06/2021 18:48

Rio - Neste mês de abril, a cantora e compositora Zanna completa 10 anos como a voz oficial do MetrôRio, empresa do grupo Invepar. Responsável pelos anúncios sonoros do sistema metroviário da cidade e autora da trilha que embala os passageiros, ela faz um balanço do sucesso do sound branding (curadoria sonora) da concessionária lançado em 2011 e que foi o primeiro em transporte público na América Latina, quiçá no mundo. A música-tema do MetrôRio, criada por Zanna, já foi hit de festas e até de formaturas. O som “parararan pararan” também marca presença constantemente nas redes sociais.

“Sou muito apaixonada pelo projeto. É quase como um filho, com os mesmos cuidados desde os primeiros dias de vida até agora, quase na pré-adolescência”, brinca a cantora e compositora, acrescentando: “A parceria com o MetrôRio me trouxe essa proximidade gostosa com o carioca e com os visitantes que vêm curtir a cidade. A empresa, que antes tocava Vivaldi no Rio 40 graus, hoje goza de uma bossa pop bem no clima brasileiro/internacional daqui. O projeto tem sotaque carioca, inclui a floresta e seus sons de passarinho e, sem dúvida, é muito importante para a minha carreira. Uma troca boa, parceira e saudável. O metrô ganha, a gente ganha, o carioca ganha. As pessoas continuam querendo saber quem sou eu, recebo muitas mensagens carinhosas e vídeos. Muitos deles, de crianças, que para mim, são prioridade. Também recebo muitas propostas divertidas e inusitadas”, conta.

A música-tema do MetrôRio faz tanto sucesso que deixou saudade neste período de pandemia. Para alegrar os passageiros em quarentena, no ano passado, Zanna criou uma versão da trilha sonora dos vagões que viralizou nas redes sociais. “Próxima estação: sua sala. Estação com acesso à cozinha e ao quarto. Só para você matar as saudades do metrô”, diz trecho da brincadeira na internet, que já alcançou mais de 60 mil visualizações.

A artista morou fora do país por 15 anos e voltou ao Brasil em 2007, quando abriu sua agência de sound branding, tendo o MetrôRio como um dos primeiros clientes. Em 2017, a cantora e compositora lançou seu primeiro CD, homônimo “Zanna”. Com esse trabalho, recebeu três indicações ao Grammy Latino nas categorias: Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, Melhor Engenharia de Som e Melhor Produtor do Ano (para Moogie Canazio). Também foi autora de centenas de canções e fez shows pelo mundo inteiro.

No que depender de Zanna, os anúncios sonoros nas composições sobre a “próxima estação” serão feitos por ela por mais muitos anos. “A expectativa é que essa parceria com o MetrôRio se torne um grande caso de impacto de som. Esse projeto tem condições de virar objeto de estudo. Ele possibilita criar uma ponte afetiva entre o MetrôRio e os passageiros, uma troca verdadeira. Além de ser um transporte essencial, as pessoas se relacionam com a empresa por meio da voz, da música, dos seus sons. A viagem se torna muito mais prazerosa. Desejo que os próximos anos sejam de muito sucesso e vida longa ao projeto”, finaliza Zanna.