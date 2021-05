Márcia Imperator dá curso de sexo online Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 07:56 | Atualizado 27/05/2021 08:11

Rio - A ex-atriz pornô Marcia Imperator participou do programa "The Noite", comandado por Danilo Gentili, e falou sobre as figurações que fez no "Zorra Total", da Rede Globo. Segundo a atriz, conhecida como a rainha do "Teste de Fidelidade", ela não recebeu o cachê pelos trabalhos no "Zorra Total", feitos há muitos anos.

fotogaleria

Publicidade

"Eles faziam pagamento por depósito em caixa, na Caixa Econômica, mas eu não tinha conta lá, então nunca recebi", disse Marcia, que também afirmou que não lembra mais qual era o valor do cachê. Ela contou que começou a ter contato com a Globo após ter tentado, sem sucesso, entrar na segunda edição do "BBB".

Marcia revelou que chegou a ser selecionada para o "Hipertensão", mas não chegou a participar do programa. Com isso, ela partiu para as figurações no "Zorra Total". "Tem muitos anos. Não devem nem lembrar de mim", afirmou.

Publicidade

Teste de Fidelidade

No bate-papo, Marcia contou que foi parar no famoso quadro de João Kléber depois de ter ido à RedeTV! fazer um teste para o "Superpop". Ela, então, foi notada por um olheiro que pegou seu telefone e a indicou para o programa de João Kléber.

Publicidade

Ela também falou sobre uma saia justa que passou durante o programa. "No palco depois, o menino me pediu em namoro. Queria namorar comigo. Aí o João [Kléber] se desesperou", disse Marcia, que negou ter saído posteriormente com algum testado. "Nunca. Nunca saí com nenhum testado".

Atualmente, Marcia não trabalha mais no quadro, mas ainda é lembrada por ele. "Até hoje, quando falam de Teste de Fidelidade, lembram de mim".

Publicidade

Sexo

A ex-atriz pornô não se poupou de falar sobre sexo e disse ter preferência por homens mais "gordos" e "feios" por acreditar que eles "tratam melhor a mulher". Ela também deu sua opinião sobre sexo anal. "Tem que ser quando ela quer, é um direito dela. Ela que decide".

Publicidade

E ainda revelou um dos famosos com quem já transou: Sérgio Mallandro. "Ele dá trabalho, porque ele demora demais. Inclusive passei Hipogloss no dia seguinte".

Sem arrependimentos

Publicidade

Marcia garantiu que não tem grandes arrependimentos na vida. Ela só se arrepende de ter usado drogas. "Sou uma mulher que não me arrependo de nada que faço. Me arrependo de coisas que nunca fiz. Acho que se você faz algo e não gosta, ok, você fez. Exemplo: Já usei drogas. Não é pra mim. Não quero. Taí uma coisa que nunca falei em programa nenhum: Já cheirei cocaína. Hoje, não".