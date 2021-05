Operação da Polícia Civil no Jacarezinho tem policiais e passageiros do MetrôRio baleados Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 06/05/2021 09:15 | Atualizado 06/05/2021 10:48

Rio - A Polícia Civil confirmou, por volta das 9h desta quinta-feira (6), a morte de um agente baleado na cabeça durante a operação no Jacarezinho , na Zona Norte do Rio. Outras seis pessoas também foram baleadas: entre elas, mais dois policiais civis, dois passageiros que estavam em uma composição do MetrôRio e dois suspeitos. Há informações, não confirmadas pelas polícia, de que um mototaxista também teria sido baleado.

De acordo com a Polícia Civil, o agente André Frias estava na Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). Ele foi socorrido para um hospital da região, mas não resistiu.

A operação no Jacarezinho foi para desarticular uma quadrilha de traficantes que estaria aliciando crianças e adolescentes para o crime. Pelo menos 21 criminosos foram identificados em investigações. Além do tráfico, eles seriam responsáveis por homicídios, roubos e sequestros de trens.

Por volta das 5h50 cerca de 200 agentes da Polícia Civil entraram nas ruas do Jacarezinho. Com a chegada da polícia, houve intenso confronto. A operação contou com apoio de veículos blindados e helicópteros.

Uma composição de MetrôRio foi atingida por tiros ao passar pela estação de Triagem. Dois passageiros foram atingidos. Um deles foi baleado de raspão na cabeça e o outro no braço. Os dois estão bem e não correm risco de morte.

Por conta dos confrontos, a Supervia e o MetrôRio interromperam a circulação de trens e metrô nos ramais da região.