Vídeo mostra policial contando história para crianças durante operação no Jacarezinho na qual 25 pessoas morreram Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 13:07 | Atualizado 07/05/2021 13:25

Rio - Em meio às horas de terror dentro do Jacarezinho , nesta quinta-feira, uma pausa para escutar a história do folclore brasileiro. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um policial civil tenta acalmar cerca de cinco crianças que estão dentro de uma casa em que os agentes tentam se abrigar por conta do tiroteio. "Todo mundo da fazenda fez uma grande festa para poder chamar o Boi Bumba de volta para a fazenda", inicia a história aos olhos atentos dos pequenos.

O policial flagrado no vídeo é o investigador Francisco Marques Pacheco, conhecido como Pacheco, que está há mais de dez anos na corporação. Ele conta que no naquele momento ainda não sabia da morte do colega, o inspetor André Frias, baleado na cabeça.

"A gente sabia que alguns colegas estavam feridos, mas sem gravidade. Ali é um momento muito sensível. Eram crianças que não sabiam o que estava acontecendo naquele momento. Apesar de morarem numa comunidade ainda não conseguem entender toda a realidade daquele lugar. Essas crianças não conseguem acesso à cultura e até mesmo ao folclore do nosso país. Naquele momento apenas pensei em contar a história para acalmá-las", disse.

Pacheco faz parte da equipe tática da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e é instrutor de cursos táticos. Pai de um rapaz de 18 anos, explica que o policial que sai para uma operação deseja retornar para casa em segurança.

"Ali foi um momento em que não pensei apenas nas crianças que estavam ali. Eu pensei no meu filho. Todo policial quer retornar em segurança e chegar em casa para contar a história do folclore para os filhos. Também somos pais e pensamos no bem estar dos nossos filhos. Infelizmente nem todos conseguem acesso à cultura. Você chega numa operação e encontra com essas crianças vivendo em situação de vulnerabilidade. Você vai na comunidade para proteger as crianças, mas essas crianças se sentem ainda mais desprotegidas por conta dos tiros, mas o nosso papel e de trazer proteção", explica o polçicial que no fim deste ano irá se formar no curso de Educação Física.

Vinte e cinco pessoas foram mortas na operação desta quinta no Jacarezinho. A operação é considerada a mais sangrenta da história do Rio. Entre os mortos, o agente André Frias, lotado na Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). O corpo de inspetor foi velado na manhã desta sexta-feira e segue em cortejo para o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O enterro está marcado para acontecer às 15h30.

A operação tinha como objetivo cumprir 21 mandados de prisão contra traficantes que estariam aliciando menores de idade para a criminalidade. De acordo com o delegado Felipe Curi, diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada, três mortos eram alvos da operação. A polícia diz que todos tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Dez pessoas foram presas e cinco baleadas. A polícia também apreendeu armas, granadas, drogas, plantação de maconha e uma munição de míssil.