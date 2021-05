Policiais civis fizeram uma operação na favela do Jacarezinho na quinta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 07:43 | Atualizado 07/05/2021 08:22

Rio - O Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas (ONU) para Direitos Humanos condenou a brutalidade e a violência policial ao comentar sobre a operação que aconteceu no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, na última quinta-feira e resultou na morte de 25 pessoas, incluindo um agente da Polícia Civil

Publicidade

O porta-voz do órgão, Ruppert Colville, concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira e disse estar "profundamente perturbado" com as mortes que ocorreram. Segundo ele, há um histórico de uso desproporcional e desnecessário da força pela polícia.

Publicidade

"Pedimos que o promotor conduza uma investigação independente e completa do caso de acordo com os padrões internacionais. A força só deve ser usada como último recurso e a polícia não tomou medidas para preservar as evidências na cena do crime", disse Colville.

Embora a operação realizada pela polícia tenha resultado em 25 mortes na comunidade do Jacarezinho, o governo estadual classificou que a ação foi toda orientada com "inteligência e investigação".

Publicidade

O delegado Ronaldo Oliveira nega que tenha havido execução. "Para deixar bem claro: quem não reagiu, foi preso. Ou foi preso ou fugiu".



A Anistia Internacional, o Humans Right Watch e a Comissão Arns - grupos estrangeiros que atuam na área de direitos humanos - argumentaram que a ação reflete a violência policial presente no Brasil.



"Essa parece ser a operação mais letal em mais de uma década no Rio e confirma uma tendência de uso da força desnecessária e desproporcional por parte da polícia nas regiões pobres, marginalizadas e predominantemente com uma população afro-brasileira, conhecidas como favelas", disse Colville ao ressaltar que o número de feridos pela atuação da policia é desconhecido.



A ONU também classifica como "especialmente perturbador" que o episódio tenha acontecido após a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2020, que limitou as ações policiais nas regiões de alta vulnerabilidade - como as favelas - enquanto a pandemia da covid-19 perdurasse.



"Relembramos às autoridades brasileiras que o uso da violência deve ser usado apenas quando estritamente necessário e que deve sempre respeitar o princípio da legalidade, precaução e proporcionalidade. A força letal apenas para ser usada como último recurso e quando há uma ameaça à vida ou dano sério", finalizou Ruppert.