06/05/2021

Rio - A operação da Polícia Civil desta quinta-feira, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, já é o maior caso em quase 5 anos de Fogo Cruzado mapeando a Região Metropolitana do Rio. Ao menos 24 suspeitos e um agente da Delegacia de Combate às Drogas foram mortos, cinco pessoas baleadas e dez suspeitos presos