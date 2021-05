Criminoso estaria em um apartamento na Rua General Artigas Reprodução

Rio - Uma confusão familiar foi parar na delegacia após um desentendimento entre dois pais separados na Rua General Artigas, no Leblon, Zona Sul da cidade. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas ao local.



* Inicialmente a Polícia Civil informou ao DIA que um homem estaria fazendo a própria família refém. As primeiras informações deram conta de que ele era um militar da Aeronáutica e estaria armado. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para dar suporte. No entanto, no fim da noite, após o caso ser esclarecido, foi confirmado que na verdade se tratava de um desentendimento familiar, e não um sequestro, como havia sido informado anteriormente.

"Após um desentendimento familiar - um impasse entre pais separados -, a mulher acionou a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). A situação foi esclarecida no local", disse a Polícia Civil em nota.

Nesta noite a Força Aérea Brasileira (FAB) também confirmou que não se tratava de um sequestro. Em nota, informou que "tratou-se de um problema familiar de um militar da Força Aérea Brasileira (FAB), já resolvido pelas autoridades competentes, com o entendimento e a concordância das partes envolvidas."