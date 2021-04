Alluan de Almeida Brito Araújo, o Alfafa, foi preso em flagrante na Zona Sul do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 12:35

Rio - Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam na noite desta quinta-feira (08) Alluan de Almeida Brito Araújo, conhecido como Alfafa. O criminoso foi localizado e preso quando os agentes realizavam uma diligência para investigar uma entrega de fuzis no Leblon, Zona Sul do Rio. Com ele foi apreendido cerca de 1,5 quilo de maconha, distribuído em quatro tabletes.

Ao ser interrogado na delegacia, o traficante confessou que venderia parte da droga apreendida e a outra seria utilizada em negociações criminosas. Na ação também foram apreendidos dois celulares. Segundo as investigações, em análise preliminar nos telefones foi constatada a venda de drogas e utilização de fuzis para dar segurança às negociações realizadas pelo grupo.

De acordo com a equipe da Desarme, durante a abordagem, homens suspeitos em um veículo atiraram contra os agentes. Houve perseguição e confronto. Em depoimento, o traficante preso disse que dois homens estavam no carro e um deles estava com um fuzil. Os criminosos abandonaram o carro entre as galerias do Túnel Rebouças e fugiram. Câmeras de monitoramento da Prefeitura do Rio de Janeiro flagraram os bandidos abandonando o veículo e abordando um táxi, que utilizaram na fuga.

O traficante foi encaminhado ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.