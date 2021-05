Praia do Leblon tem grande movimentação no domingo

Rio - Mesmo com temperatura amena e sol entre nuvens, a Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, ficou cheia neste domingo (2). No calçadão, diversas pessoas praticavam atividades e caminhavam sem máscaras, usadas como proteção ao contágio da covid-19.



Um efetivo do Subgrupamento de Operações de Praia da Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) atuam na orla da região. Além de quem passa pelo calçadão, a areia da praia também recebeu grande movimentação.



Nesta sexta-feira (30), a prefeitura do Rio prorrogou as medidas restritivas para evitar o aumento de infectados pelo novo coronavírus, porque o número de casos suspeitos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda (SRAG) se estabilizou em um nível alto nos últimos dias.

Dessa forma, continua proibida a permanência em praias, parques e cachoeiras, além da prática de atividades econômicas nas areias, incluindo o comércio ambulante fixo e itinerante, aos sábados, domingos e feriados.



