Eduardo Paes estende medidas de restrições no Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 06:56 | Atualizado 30/04/2021 07:15

Rio - Foi publicado nesta sexta-feira (30), no Diário Oficial da Prefeitura do Rio, um novo decreto que estende até o dia 10 de maio as medidas restritivas que visam reduzir a contaminação do novo coronavírus. O documento assinado pelo prefeito Eduardo Paes não mudou a versão anterior, publicada na semana passada e que terminaria na próxima segunda-feira.

Espaços como praias, parques e cachoeiras seguem liberados somente em dias úteis. Já os bares e restaurantes, funcionam até 22h, com público reduzido em 40% e com tolerância de até uma hora.

Publicidade

A Prefeitura do Rio ainda não autorizou o retorno das festas e eventos de grande porte. O público também não pode permanecer nas ruas entre 23h e 5h.



LIBERADO

Publicidade

- Banho de mar, parques abertos e cachoeiras durante a semana;

- Academias com aulas coletivas de até 4 pessoas;

Publicidade

- Feiras livres e feiras de artesanatos (respeitando o distanciamento social);

- Ambulantes e barraqueiros podem trabalhar nos dias uteis,

Publicidade

- Bares e restaurantes funcionam até 22h, com 40% da capacidade.

PROIBIDO

Publicidade

- Áreas de lazer na orla da Zona Sul aos domingos;

- Eventos em casas de shows, festas, roda de samba;

Publicidade

- Permanecer em área pública entre 23h e 5h,

- Permanecer nas praias durante o fim de semana.