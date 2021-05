Violência durante operação na Favela do Jacarezinho motivou protestos no Rio e em diversas cidades Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Rio - A deputada estadual Renata Souza (PSOL) encaminhou ofícios à ONU e ao Conselho Nacional de Direitos Humanos com pedido de missão urgente no Rio de Janeiro, para o acompanhamento das investigações sobre os 27 mortos na Favela do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, após uma operação da Polícia Civil na comunidade. Na ação, um agente também foi morto.

Para a deputada, esse acompanhamento externo é essencial: "Precisamos garantir a lisura das investigações, pois há muitos interesses envolvidos nesse caso. E neste momento há uma disputa em torno de modelos distintos de segurança pública".

A deputada já havia notificado a ONU e a OEA sobre a gravidade das consequências da operação da Polícia Civil, que terminou com 28 mortos. "Precisamos lutar para que chacinas como essa não mais se repitam. Isso ainda acontece porque ainda há quem acredite na falsa ideia de que matanças promovidas pelo Estado poderiam garantir mais segurança. O tempo já comprovou que essa política racista e genocida é um total fracasso e, pelo contrário, contribui ainda mais para o aumento da violência", disse a parlamentar.