Policiais Militares da CPP em ação conjunta com a Polinter e informações do Disque Denúncia prenderam Edson Cassiano de Souza, o Testinha

Publicado 28/05/2021 19:14

Rio - O foragido da Justiça, Edson Cassiano de Souza, conhecido como Testinha, de 43 anos, foi recapturado por policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SAI), em ação conjunta com a Polinter, nesta sexta-feira (28), em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. Os policiais chegaram até o criminoso através de dados de inteligência e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177). Contra ele constava três mandados de prisão pelos crimes de homicídio, tráfico e porte ilegal de armas.



Edson Cassiano é acusado de participar do tráfico de drogas de Itaguaí, na Baixada Fluminense, com conexão no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, onde participou da guerra do tráfico na região. Ele também é acusado de participar do homicídio de dois homens. Em 2006 ele foi preso, mas conseguiu fugiu em 2012 do Sistema Penitenciário, após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar.

