Operação para coibir pegas e rachas começou na quinta e terminou na madrugada desta sexta Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:17 | Atualizado 28/05/2021 18:21

Rio - O Detran-RJ autou 53 carros em operação contra pegas e rachas que começou na noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Com o objetivo de coibir a prática, agentes do departamento montaram blitzes em pontos da Avenida das Américas onde moradores têm denunciado a prática ilegal. Nenhum motorista foi autuado pelo crime de participação em racha.

De acordo com o órgão, ao todo, 75 carros e motocicletas foram abordados pelos fiscais, e 53 autos de infração foram emitidos. A operação começou às 22h e terminou às 2h da madrugada desta sexta-feira. A ação contou com com o apoio da Polícia Militar.

Publicidade

Das autuações, as irregularidades mais comuns encontradas foram automóveis e motos com licenciamento anual vencido e condutores com carteiras de habilitação vencidas. Os motoristas flagrados têm sete dias úteis para regularizar a situação de seus veículos e comprovar ao Detran que os problemas foram sanados. "Após este prazo, as infrações serão registradas no sistema e os veículos estarão proibidos de circular", explica o órgão.

Denúncias



Segundo o Detran, os rachas tem acontecido no trecho da Avenida das Américas, em frente ao campo olímpico de golfe. Além da operação desta quinta e sexta, o órgão informou que fará outras blitzes na área para impedir a realização dos pegas.



Uma das características analisadas pelos agentes do Detran é a modificação irregular de característica dos veículos, como rebaixamento de suspensão, abertura de escapamentos e "envenenamento" de motores. A ação também foca em motocicletas com escape adulterado.