Golpe era praticado por meio de uma empresa aberta em nome do acusado Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 09:47

Niterói - Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) prenderam mãe e filho acusados de estelionato, nesta terça-feira (25), no bairro Realengo, Zona Oeste do Rio. Segundo os agentes, a dupla possui 458 anotações criminais. Esta é a segunda prisão ocorrida em dois dias de integrantes da organização criminosa que aplica o golpe de empréstimo consignado.

De acordo com os policiais, o acusado, de 27 anos, possui uma extensa folha penal, com 442 anotações criminais, sendo o líder da quadrilha. A mãe dele tem 16 passagens pela polícia pelo crime de estelionato e também é apontada como uma das lideranças da organização criminosa.

Publicidade

Segundo os agentes, o golpe era praticado por meio de uma empresa aberta em nome do acusado, em que as vítimas contratavam um empréstimo consignado em folha de pagamento e ficavam com 10% do valor contratado. Os outros 90% eram entregues aos estelionatários sob o título de cessão de crédito, com a promessa de que a empresa arcaria com o pagamento das parcelas do empréstimo realizado pelo cliente, além de repasse de parte do lucro obtido com a aplicação do valor cedido em vantajosas operações financeiras. No entanto, após o pagamento de algumas parcelas, o golpista sumia e a vítima arcava com todo prejuízo decorrente das prestações do empréstimo realizado que, na maioria das vezes, era contratado em 72 parcelas.

Após registros de ocorrências de pessoas lesadas, as investigações iniciaram. Os agentes realizaram diligências e identificaram integrantes da quadrilha. Os mandados de prisão temporária foram expedidos pela Justiça e a dupla foi presa.