Niterói já imunizou mais de 40% da sua população Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 13:23

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, fez um alerta aos niteroienses sobre a chegada da variante indiana do coronavírus, a B.1.617, ao Estado do Rio. Em vídeo gravado para as redes sociais, Axel Grael enfatizou que a variante estrangeira é potencialmente mais agressiva que as outras que já circulam no Estado e no País. Ele frisou, ainda, os esforços municipais para avançar na imunização da população.

O prefeito reforçou a necessidade de que todos mantenham os protocolos sanitários, respeitando o distanciamento social, evitando aglomerações e usando máscara.

Publicidade

“Estamos recebendo denúncias do aumento de aglomerações e, com isso, estamos ampliando o nosso trabalho de fiscalização. É muito importante que cada cidadão faça a sua parte. Nós estamos com um grande esforço para a vacinação, Niterói já imunizou mais de 40% da sua população, enquanto a média no País e no Estado é por volta de 20%. Vamos continuar trabalhando no combate a esse vírus, mas é fundamental que todos nós estejamos unidos para proteger a nossa cidade”, disse.