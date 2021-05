O hambúrguer artesanal, há tempos, ganhou espaços nas hamburgueiras e nos corações dos apaixonados pela iguaria Imagem Divulgação

Publicado 27/05/2021 15:57

Niterói - Essa semana, a Umah lança mais uma parceria com a casa de carnes Sal e Baunilha. Trata-se do Smoked Burger, feito em comemoração ao Dia Mundial do Hambúrguer, que acontece no próximo dia 28 de maio. A receita idealizada por Allan Ouverney leva um suculento Blend Angus de 160g defumado na lenha de pessegueiro, queijo mozzarela e bacon também defumado na lenha de pessegueiro, no macio pão brioche.



Sobre a Umah



Os empresários Nilton Guedes e Allan Ouverney deram início a história da Umah Hamburgueria há três anos, quando tinham uma fábrica de carnes para hambúrguer artesanais. Na época, não havia uma hamburgueria em formato exclusivamente delivery, então os empreendedores viram a oportunidade de começar o negócio que acabou indo além e se tornou quase que um estilo de vida.

“Uma data com tanta representatividade para nós não poderia passar em branco, por isso, mais uma vez inovamos e criamos em parceria com a loja vizinha Sal e Baunilha um hambúrguer até então inédito em Niterói - ainda mais sendo defumado na lenha de pessegueiro. Eles defumam e a gente finaliza na chapa. Esperamos que essa edição limitada seja um sucesso. Quem sabe não entra de vez no cardápio?”, afirma Allan Ouverney, um dos sócios da Umah.



O menu da Umah Hamburgueria é produzido com insumos artesanais, principalmente a carne e o pão. O tamanho dos hambúrgueres são ideais para comer com as mãos e os acompanhamentos são simples como as elogiadas batatas, que são fatiadas diariamente e fritas na hora. O segredo para ficarem sequinhas e crocantes está na temperatura do óleo. A maionese temperada também está entre os queridinhos da casa.





Serviço



Umah Hamburgueria



Delivery - 21 99457-8806 | 3492-1552



https://site.anota.ai/UMAHHAMBURGUERIA



Ou IFood

