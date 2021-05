Família registrou a ocorrência na 81ª DP (Itaipu) Imagem Arquivo

Niterói - A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar a morte de uma menina de 6 anos, Sarah Carolina Sobral, na Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro, em Niterói. Os familiares da criança alegam que a equipe médica negligenciou o atendimento de Sarah, que morreu na madrugada da última terça-feira (25).

A pequena Sarah, que sofria de bronquite, chegou ao hospital com os brônquios inflamados, o que dificultava a passagem de oxigênio e, consequentemente, a respiração dela. No entanto, após ser atendida, a menina foi liberada da unidade.

Por volta das 3h ela e a mãe chegaram ao Mário Monteiro e Sarah recebeu atendimento médico, mas não foi medicada e recebeu uma alta após a médica recomendar apenas a compra de um remédio. Por volta das 5h, a menina voltou a passar mal e foi levada novamente para o hospital, aonde já chegou desacordada.

Familiares afirmam estarem com problemas financeiros para realizarem o enterro.

O delegado Fábio Barucke, da 81ª DP (Itaipu) é responsável pelas investigações. A Polícia afirma que os depoimentos das testemunhas estão sendo ouvidos e diligências sendo realizadas.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Niterói afirma que duas médicas foram afastadas do cargo após o acontecido:

"A direção da Unidade de Urgência Mário Monteiro (UMAM) lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a dor da família. O caso está sendo apurado e as duas médicas que participaram do atendimento da paciente foram afastadas. A família foi acolhida pelas equipes de psicologia, serviço social e médica da UMAM para prestar todas as informações e apoio. A direção está à disposição para esclarecimentos", diz o documento.