Por O Dia

Publicado 27/05/2021 08:55

Niterói - A tradicional hamburgueria NitBurger, referência em sanduíche em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, está expandindo o cardápio. A partir de sexta-feira, quando é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer (28 de maio), a loja vai incluir no cardápio 3 blends de carne defumada artesanalmente, os Smokeds, e 1 sanduíche de costela defumada na baguete.

A nova linha de sanduíches artesanais ainda não existe em Niterói, como é o caso do delicioso Smoked Bacon artesanal com 160g de carne bovina defumada, triplo queijo muçarela, muito bacon e maionese da casa em um macio pão brioche. A explosão gastronômica é ainda mais garantida com acompanhamento de fritas e bebida.

Nesse processo de defumação da carne, o hambúrguer fica exposto à fumaça proveniente da queima de um determinado tipo de lenha especial durante 40 minutos, resultando no cozimento natural, alterando o seu sabor e sem o deixar cru. “Apostamos muito na linha Smoked por conta do nosso processo de defumação artesanal que proporciona um sabor incomparável. Somos pioneiros na linha de hambúrgueres artesanais e não poderia ser diferente o pioneirismo na linha Smoked. Estamos sempre inovando e levando produtos de extrema qualidade aos nossos queridos clientes", garantiu Leonardo Rocha da Costa, 35 anos, sócio do empreendimento junto com Luis Paulo Lobato Gageiro, 43 anos.

A delícia vai somar com outros sanduíches da marca como os de Fraldinha, Costela, Suíno, Mignon Burger entre outros em versão kids que ganham combinações de dar água na boca como geleia de abacaxi caseira picante e o tradicional e verdadeiro molho barbecue, por exemplo. Além é claro da linha de sanduíches tradicionais com trios que acompanham refrigerante e batata frita.

Tudo sem deixar de seguir a qualidade dos produtos desde a matéria prima até a montagem dos hambúrgueres respeitando a temperatura e formas de armazenamento ideais para os insumos; além de todas as carnes serem de fabricação própria.

A loja fica na Rua Miguel de Frias, nº 201, Loja 105 e além de estar no point da Zona Sul também está com serviço de entrega diferenciado que leva aproximadamente entre 20 a 30 minutos. A agilidade se deu após uma mudança na operação da cozinha para atender os pedidos em tempo recorde.

A NitBurger mantém, desde a sua inauguração em 2015, o conceito de hamburgueria com sanduíches artesanais em estilo fast casual, forte tendência americana.