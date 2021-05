Interessado deve ligar para os números 3067-8569, 2626-2782 ou 2722-9901 Imagem Arquivo

Niterói - No próximo dia 28 de maio, a partir das 9h, o Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD) de Niterói abrirá inscrições, por telefone, para o cadastramento de interessados na castração de cães e gatos. Serão disponibilizadas 450 vagas. Em função da pandemia, para evitar aglomerações, o cadastramento só pode ser feito por telefone. Os responsáveis pelos animais precisam ser moradores de Niterói e maiores de 18 anos. Cada tutor terá direito a castrar até dois animais. Este ano, já foram realizados 730 procedimentos de esterilização no município.

O interessado deve ligar para os números 3067-8569, 2626-2782 ou 2722-9901. Após o cadastro, o segundo passo será comparecer ao CCPAD (Rua Luís de Matos, 105, Fonseca), no dia informado durante a ligação, para entregar os seguintes documentos, originais e cópias: Identidade, CPF e comprovante de residência atualizado de Niterói em nome do responsável pelo animal. Com a entrega da documentação, a inscrição estará efetivada e será marcada a data da cirurgia.

A entrega dos documentos só poderá ser feita pela pessoa que se cadastrou, não sendo permitida a terceiros. Após o preenchimento das vagas, o cadastramento será encerrado. Não haverá reserva, nem lista de espera. Para ser contemplado pelo programa, o animal precisa ter mais do que 4 meses e menos do que 6 anos; ter menos do que 25 quilos; não ser obeso e nem extremamente magro; não ser braquicefálico (focinho achatado, como por exemplo cães das raças Pug, Buldogue Francês, Shih Tzu, Boxer, entre outras, e gatos das raças Persa e exóticos).

“As linhas telefônicas estarão liberadas no dia 28, a partir das 9h. A cada período de inscrição a procura é muita grande. Isso demonstra que a população está mais consciente sobre a importância da castração”, explica Marcelo Pereira, coordenador de Direitos dos Animais da Prefeitura de Niterói.

Pereira informa que em breve será divulgado também o agendamento de castrações pelo Castramóvel. No ano passado, entre outubro e dezembro, 500 cirurgias de esterilização foram realizadas pela unidade móvel em diversos bairros.

Aplicativo – A partir do mês de agosto um aplicativo de celular estará disponível como opção para marcação de castração e facilitar a vida dos moradores da cidade que querem cuidar de seus bichinhos. A novidade lançada pela Prefeitura de Niterói será orientada pela Coordenadoria Especial dos Direitos dos Animais (Ceda), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS).

O aplicativo para agendamento de castrações poderá ser baixado por todos os smartphones com sistemas Android ou IOS. O sistema só poderá ser usado por moradores de Niterói. No momento do cadastro, haverá checagem do CEP junto aos Correios.

Entre as funcionalidades, o aplicativo irá disponibilizar agendamento para esterilização de forma intuitiva, com escolha das opções pré-determinadas; protocolo para identificação segura e controle de agendamento/procedimento; notificação com lembrete sobre o dia da cirurgia; controle para o usuário cancelar e/ou reagendar procedimentos. Em caso de cancelamento, a vaga volta ao sistema para ser aproveitada por outro usuário. Os usuários cadastrados no aplicativo também terão acesso a informações sobre quantidades de vagas para esterilização, trazendo transparência para a população e controle aos administradores.

O dispositivo também será uma ferramenta importante para o município alimentar um banco de dados com agendamentos totais por espécie e gênero, cancelamentos ou faltas, procedimentos realizados totais, por espécie e gênero, idade e bairro de residência dos tutores.

