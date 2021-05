As Inscrições podem ser feitas pelo Instagram do projeto: @penduradoscirco ou pelo telefone (21) 98265-0645 Imagem Divulgação

Niterói - A Secretaria de Esporte e Lazer firmou uma parceria com o Projeto Pendurados, idealizado por Juliana Berti, professora de circo, formada pela Picadeiro Circo Escola SP para destinar 20% das vagas para esse público

O Projeto Pendurados tem a proposta de ensinar, preservar e ampliar a produção da arte circense através do ensino regular e sistêmico dos saberes próprios dessa linguagem artística. As Cotas Sociais são direcionadas ainda para o aluno tem que ter renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários.

As aulas acontecem na Praia de Icaraí, em frente à Rua Gal. Pereira da Silva, de segunda-feira a sábado, das 6h15 às 07h45. Nas segundas, quartas e sextas-feiras são ministradas aulas também à noite, das 19h às 20h30. As Inscrições podem ser feitas pelo Instagram do projeto: @penduradoscirco ou pelo telefone (21) 98265-0645.

O projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Niterói. Podem participar crianças, jovens e adultos com vontade de entrar nesse maravilhoso mundo do circo e experimentar todas as sensações que ele pode oferecer.

"Fomentar a realização de ações estratégicas que impulsionem a criança ou o jovem é instrumento fundamental: o esporte é a ferramenta de transformação social. Todo o trabalho desenvolvido tem como finalidade agregar cada vez mais o atendimento social. Ampliar a base técnica para que a nossa cidade consiga chegar um número expressivo de atletas, adultos, crianças e praticantes de atividades físicas", frisou o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

"O projeto foi a salvação da vida da minha neta Maria Eduarda Gadelha. Assim que iniciou as aulas do projeto Pendurados/SMEL, aulas de circo, onde parte é destinada a cota social para alunos de rede pública, minha neta superou a depressão, fato que ocorreu com a perda traumática da sua mãe. Hoje, ela tem uma vida mais regrada através do exercício, se alimenta melhor, que por consequência perdeu alguns quilos, fazendo recuperar sua autoestima", ressaltou Criselda Lima Rocha, avó da aluna da cota social.

A filosofia do Projeto Pendurados é contribuir para a formação humana e com o exercício da cidadania, criando um espaço de promoção e valorização da cultura, em particular da cultura circense, aberto à reflexão e à experimentação em articulação com profissionais

“O objetivo é desenvolver e apoiar atividades ligadas à criação de números, espetáculos e aparelhos circenses”, diz Juliana Berti.