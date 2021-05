Rede de acolhimento composta por cinco unidades de acolhimento e um hotel social que totalizam 240 vagas Foto Berg Silva

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 09:35

Niterói - A Prefeitura de Niterói realizou, na última terça-feira (25), mais uma ação conjunta de rotina da equipe de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Sases), Guarda Municipal e Clin. A ação acontece semanalmente pelas ruas de Niterói e trabalha no convencimento de pessoas em vulnerabilidade social para o acolhimento nas unidades municipais.

O secretário municipal de Assistência Social, Vilde Dorian, ressaltou a importância do trabalho.

“Essas ações são fundamentais para garantir direitos e dar dignidade às pessoas. Com esse trabalho, que é realizado constantemente, tentamos dar condições melhores às pessoas que estão em vulnerabilidade social no município”, disse o secretário.

O coordenador da abordagem da Sases, Eric Moura, explicou que, a cada trabalho desse tipo, a equipe consegue convencer e oferecer os serviços de assistência social aos usuários.

“O trabalho de abordagem é realizado com conversas e estabelecido no critério da confiança e convencimento. A ação de hoje resultou no acolhimento de cinco usuários e oito encaminhamentos para o atendimento técnico no Centro Pop”, contou Eric.

O trabalho de abordagem é feito em rotas, durante a semana, nos locais identificados pela quantidade de pessoas em situação de rua e acúmulo de pertences. O serviço é constante e acontece em dois turnos (24h). Durante a ação, os usuários são orientados e informados da possibilidade de acolhimento, dos serviços de retirada de documentos e da possibilidade de utilização do Centro Pop para a higiene pessoal.

Quando necessário, a Secretaria também disponibiliza o recâmbio para as pessoas oriundas de outros municípios e estados, possibilitando a reinserção familiar quando possível e aceito pelo mesmo.

O serviço de abordagem social é realizado por uma equipe composta de assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais. O serviço é ofertado de forma contínua e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa no território, de forma a prover a garantia de direitos para população em situação de rua.

A Sases tem intensificado o trabalho nos bairros Centro de Niterói, Icaraí, São Domingos e Boa Viagem, por causa da maior concentração de pessoas em situação de rua nesses locais, e mantém a rota diária nos demais bairros, tendo uma cobertura do serviço em toda cidade.

Durante a abordagem, a equipe encaminha a população ao Centro Pop, que fica no Centro de Niterói e tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. O local oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência. O Centro Pop também promove o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação civil.

Além do Centro Pop, a Sases conta com uma rede de acolhimento composta por cinco unidades de acolhimento e um hotel social que totalizam 240 vagas. As unidades de acolhimento são divididas por faixa etária e gênero. A rede de acolhimento também oferta vagas para idosos em Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPI).