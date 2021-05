Prefeitura de Niterói se mantém engajada na temática de cumprimento dos ODS Foto Douglas Macedo

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da abertura do Encontro Nacional da Rede Estratégia ODS, na tarde da última terça-feira (25), que aconteceu de forma virtual, promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). O evento teve três painéis nos quais os convidados discutiram temas como o financiamento para implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), os impactos da pandemia para alcance dos ODS e como os ODS são caminhos para superação da crise. Axel Grael é vice-presidente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da FNP.

Axel Grael reforçou que o evento é uma oportunidade para debater soluções inovadoras e integradas, com foco na recuperação econômica. Durante o encontro, Axel participou da abertura ao lado do gerente executivo da Fundação Abrinq, Victor Alcântara, e da diretora técnica da Agenda Pública, Helena Grundig.

"Essa vice-presidência criada pela FNP é dedicada a compartilhar as experiências das cidades nos avanços dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Desde que este conceito começou a ganhar força, depois da Rio 92, há uma movimentação para que os países se aproximem deste sonho, que é o crescimento com sustentabilidade”, disse o prefeito. “A pandemia da Covid-19 pegou o mundo inteiro de surpresa, e hoje há um grande esforço de caminharmos para um novo normal. É preciso construir um período pós-Covid com mais sustentabilidade, justiça social e desenvolvimento. Temos pela frente o grande desafio de retomar a economia, gerar empregos, estabelecer uma rotina mais próxima possível do normal. Mas, acima de tudo, é preciso que a gente saia dessa pandemia com muito mais esperança de transformar o mundo com sustentabilidade”.

A Prefeitura de Niterói se mantém engajada na temática de cumprimento dos ODS e faz parte da rede estratégia do Fortalecimento da Rede Estratégia ODS – uma coalizão que reúne organizações representativas da sociedade civil, do setor privado, de governos locais e da academia. A parceria foi realizada através do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), e o prefeito Axel Grael já assinou o termo de adesão. O Projeto é coordenado pela Fundação Abrinq, em parceria com a Agenda Pública e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), financiado pela União Europeia, e tem como objetivo ampliar e qualificar a capacidade de articulação, mobilização e incidência política em favor dos ODS no Brasil, com prioridade na redução das desigualdades de gênero, geracional e étnico-racial.