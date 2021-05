O convite para a participação de Niterói no projeto se deu por conta da sua visibilidade na cultura da paz através do Programa Pacto Niterói Contra a Violência Imagem Arquivo

Niterói - Niterói é a primeira cidade brasileira a fazer parte do projeto “Peace in our cities” (Paz em nossas cidades). O termo de adesão foi assinado pelo prefeito Axel Grael na semana passada. A iniciativa visa a criar uma plataforma entre cidades para trocar experiências, para reproduzir boas práticas e estimular a redução da violência urbana no mundo, o aumento da paz e inclusão social.

O convite para a participação de Niterói no projeto se deu por conta da sua visibilidade na cultura da paz através do Programa Pacto Niterói Contra a Violência. Em Niterói, os parceiros envolvidos no projeto são a Federação das Associações de Moradores do Município de Niterói (FamNit), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ Niterói).

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o objetivo é, acima de tudo, um intercâmbio de experiências em políticas públicas sobre essas questões.

“É um desafio cada vez maior superar, hoje, a medida que as cidades crescem, que a gente passa por um momento de crise econômica mundial, os problemas das desigualdades sociais e as consequências disso na área de segurança. Niterói tem uma abordagem para isso, focada na cultura da paz, em um olhar para a segurança que vai muito além do trabalho policial. E foram essas iniciativas, que são mais inovadoras, com uma abordagem abrangente da questão da violência e, principalmente da cultura de paz, que proporcionaram a nossa participação.”, enfatizou.

Axel Grael reforçou que a cidade vem se destacando não só no trabalho policial, como também na complementação à ação policial, com a Prefeitura abordando outras formas de superar o problema da violência, implantando e estimulando essa cultura de paz.

“Ao longo desse tempo no governo, temos a implantação e atuação do Niterói Presente, a criação do Cisp, o cercamento eletrônico, toda a tecnologia que a gente vem agregando a essa política de segurança na cidade, mas temos também, através do Pacto Niterói Contra a Violência, um olhar bem mais amplo para a raiz do problema, onde surge o problema da segurança pública. São programas como o Jovem EcoSocial, que leva alternativas, leva todo um conceito de sustentabilidade para jovens de comunidades mais conflagradas. Todos os programas educacionais, como o Poupança Escola, para evitarmos que a evasão escolar agrave o problema de violência. São diferentes iniciativas que fazem parte do Pacto”, disse.

A responsável pelo Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói, Valéria Braga, cita que o projeto está inserido nas ações promovidas pelo grupo internacional Pathfinders (Desbravadores), que conta com 38 países membros da ONU, incluindo o Brasil, e tem como objetivo principal acelerar ações para implementar os princípios do ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições eficazes. Também fazem parte desse grupo organizações internacionais, parceiros globais, sociedade civil e setor privado.

A iniciativa foi lançada em setembro de 2019 por 11 prefeitos e 6 parceiros internacionais. Atualmente, são 16 prefeitos e 22 organizações da sociedade civil. Entre as cidades participantes do programa estão Cali e Palmira (Colômbia); Escobedo e Guadalajara (México); Oakland, Califórnia e Dayton, Ohio (EUA); Chaguanas (Trinidad e Tobago); Edmonton (Canadá); Abeokuta (Nigéria); Bangui (República Centro Africana); Hargeisa (Somália); Durban (África do Sul); Nairóbi (Quênia); Amman (Jordânia); Colombo (Sri Lanka); Tripoli (Líbano); Kumanovo (Norte da Macedônia).